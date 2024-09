Milano, Area C nel weekend: la protesta in consiglio del centrodestra



Protesta delle opposizioni di centrodestra in consiglio comunale a Milano contro l'intenzione del Comune di far pagare l'Area C, il ticket per l'ingresso in auto in centro storico, anche nel fine settimana. I consiglieri comunali hanno sollevato alcuni striscioni con la scritta "I milanesi non sono un bancomat: no Area C nei weekend" e sventolato alcune banconote finte del valore di 7,50, pari a quello del ticket, con il volto del sindaco Beppe Sala. "Abbiamo chiesto piu' volte al sindaco di venire in aula a riferire su questa ulteriore gabella di Area C, mi sembra che ci sia una volonta' ben chiara e precisa - ha attaccato il consigliere della Lega e segretario cittadino -. Sala come al solito fa il piangina, dice che mancano i soldi per qualsiasi cosa, poi spende i soldi per rifare le piste ciclabili. Cosi' pensa a estendere Area C nel weekend, con una guerra ideologica senza senso alle macchine", ha concluso.