Milano: arena civica, inaugurata la porta trionfale dopo il restauro

La Porta Trionfale dell’Arena Civica Gianni Brera di Milano è stata inaugurata oggi, a seguito dei lavori di restauro sostenuti da Levissima e promossi dal Comune. L’opera fa parte del grande complesso dell’Arena Civica, simbolo dello sport di rilevanza nazionale e internazionale, oltre che un luogo che per i milanesi rappresenta un polmone della città: uno spazio dedicato alle competizioni sportive ma anche di incontro e socializzazione, uno dei monumenti simbolo di Milano e importante punto di riferimento.

Alla cerimonia di inaugurazione, insieme ai rappresentanti dell’Amministrazione, gli architetti Paolo Savio, della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio e Silvia Volpi, Direttore Settore Tecnico Cultura e Beni Comunali Diversi del Comune di Milano, con Ilenia Ruggeri, Head of Marketing, Innovation e Trade Marketing del Gruppo Sanpellegrino, in rappresentanza dell’azienda che ha investito in un’opera artistica di grande rilevanza.

Il progetto rientra nell’ambizioso programma REGENERATION di Levissima – progetti e iniziative volte a creare un impatto positivo nella Comunità e a promuovere stili di vita sostenibili a sostegno dell’ambiente, offrendo concretamente il proprio contributo al Paese. Levissima, con l’opportunità dell’Art Bonus – una risorsa di grande importanza che favorisce il mecenatismo a sostegno del patrimonio artistico – e con il Comune di Milano che gestisce direttamente l’impianto, ha aperto a maggio i lavori promossi dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che si sono conclusi nel corso del mese di agosto e terminano oggi, con l’inaugurazione.

L'Arena Civica, opera dell’architetto neoclassico Luigi Canonica, è un impianto sportivo polifunzionale, inaugurato come Anfiteatro per volere di Napoleone Bonaparte nel 1807 per richiamare i fasti dell’impero romano. Nel 1870 l’Arena fu acquisita dal Comune di Milano e solo tra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo, fu adibita a manifestazioni sportive. Nel 2002 l’Arena viene intitolata alla memoria del giornalista Gianni Brera.