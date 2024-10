Milano, arrestato il grossista delle droghe sintetiche: sequestrate 9mila pasticche di ecstasy e di 'blu punisher'

Un uomo italiano di 30 anni è stato arrestato nei giorni scorsi a Milano per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, a seguito del ritrovamento nel suo appartamento di diversi chili di droga. Gli uomini del commissariato Comasina sono riusciti a risalire all'uomo (che ha precedenti) a seguito dell'arresto di uno spacciatore di pasticche nel dicembre scorso: restringendo la cerchia attorno a lui, sono risaliti al suo fornitore, trovando nel suo appartamento di via Plezzo un vero e proprio emporio delle droghe sintetiche.

Le droghe sequestrate

Infatti, sono stati ritrovati 4 chili di pasticche di ecstasy pari a circa 9mila pasticche, 1135 grammi di ketamina, 777 grammi di md, 23,5 grammi di anfetamine, 18,42 grammi di cocaina, 109 grammi di marijuana, 200 grammi di hashish, 134 grammi di oppio, 8,66 grammi di cocaina rosa, 85 grammi funghi allucinogeni tritati, 65 francobolli di lsd, 1.100 grammi di barrette di cioccolato e biscotti ai funghi allucinogeni, 30.480 euro in contanti, bilancino di precisione e materiale per il confezionamento della droga. Tra le altre cose, ha sorpreso i poliziotti la presenza delle cosiddette pillole 'blu punisher', considerate tra le più potenti al mondo e con effetti devastanti. L'uomo naturalmente è stato arrestato e condotto a San Vittore in attesa di convalida del gip.