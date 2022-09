Milano, arrestato piromane con 20 accendini in tasca

Aveva in tasca 20 accendini il piromane che questa mattina e' stato arrestato in piazzale Leonardo Da Vinci, a Milano, dopo aver dato fuoco ad alcuni bidoni della spazzatura. le fiamme si sono poi propagate a un vicino dehors, danneggiando sedie e gazebo e anche parte di un'insegna del Politecnico. L'uomo e' un maliano di 27 anni con precedenti in materia, e' stato arrestato dalla polizia per danneggiamento a seguito di incendio. Le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco, intervenuti insieme agli agenti.