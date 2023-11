Milano: arrestato l'uomo 'scorta' delle borseggiatrici della metro

Un 24enne romeno è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Milano, per furto aggravato ai danni di una coppia di turisti asiatici, avvenuto in piazza del Duomo. Il giovane, che secondo gli investigatori sarebbe un soggetto più volte individuato mentre 'scortava' delle borseggiatrici sulle linee della metropolitana, avrebbe agito con una complice, riuscita però a scappare con l'orologio da 8 mila euro della coppia.

La dinamica del furto

Le vittime sono due filippini, che hanno riferito in Questura di essere stati pedinati e borseggiati da un uomo e una donna in piazza del Duomo. Dopo essersi scambiati alcuni cenni d'intesa, la borseggiatrice si è avvicinata alla coppia, mentre il complice l'ha coperta con un ombrello permettendole così di rubare un orologio del valore di circa 8 mila euro.

L'arresto

I ladri erano seguiti, però, da agenti in borghese della Squadra mobile. Il 24enne romeno, scorta della borseggiatrice, è stato bloccato e arrestato, mentre la donna è riuscita a scappare tra i passeggeri che affollavano la stazione metropolitana. Le precedenti attività investigative svolte dai poliziotti hanno permesso di constatare, nella maggior parte dei casi, come gli autori di molti dei furti segnalati in centro città a danno di turisti stranieri, siano donne e uomini che hanno acquisito una particolare 'professionalità' e dimestichezza nel compiere il reato. Il modus operandi utilizzato dagli stessi è quello di fingersi turisti stranieri e dopo essersi avvicinati alla vittima individuata, la derubano borseggiandola dei propri effetti personali, per poi allontanarsi indisturbati con il bottino.