Milano, arriva Bolt: 750 nuovi monopattini in sharing

I cittadini e le cittadine milanesi hanno da oggi a disposizione altri 750 monopattini elettrici in condivisione per muoversi nei quartieri. Struttura verde, manubrio nero, Gps integrato, sono i mezzi della società Bolt. Si tratta dell’ottavo operatore autorizzato dal Comune a svolgere questo servizio pubblico. Con i nuovi arrivi il parco complessivo di monopattini free floating attivato a Milano raggiunge quota 6mila.

I mezzi di Bolt serviranno l’area interna alla Cerchia filoviaria della 90/91 ed alcune zone esterne alla circonvallazione, fra le quali Città Studi, Lambrate, Argonne, Corvetto, Scalo Romana, Bovisa e Zara/Testi. I limiti di estensione e le altre condizioni del servizio sono consultabili sull’app per smartphone che l’operatore mette a disposizione.

Bolt ottavo operatore di monopattini free floating a Milano

La società, già attiva a Torino, Reggio Emilia, Imperia e Modena, si aggiunge a Bit, Helbiz, Bird, Dott, Lime, Voi e Tier, gli altri operatori attivi che hanno risposto all’avviso pubblico promosso da Palazzo Marino nel 2019 per la sperimentazione della circolazione su strada di dispositivi per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, a cui associare il logo del Comune, prevedendo un massimo di 6mila monopattini ammessi alla circolazione con un limite di 750 mezzi a operatore. Con l’ingresso dell’ottavo operatore si esaurisce dunque il numero di dispositivi autorizzabili per la sperimentazione della mobilità elettrica in sharing a Milano.

Il servizio è stato introdotto a febbraio 2020, a conclusione di un iter normativo che ha definito ambiti di sperimentazione e regole d’uso. Si ricordano le principali: velocità massima pari a 20 km/h, che si riduce a 6 km/h nelle aree pedonali, nella Cerchia dei Navigli è consentito il prelievo e rilascio dei mezzi esclusivamente nelle aree destinate al parcheggio di bici e moto, nella restante parte del territorio anche a lato strada, dove non sia espressamente vietato.

Bolt presente in 230 città di 25 Paesi europei

Così la nota di Bolt: "In linea con la propria strategia di espansione sul mercato italiano la super-app europea Bolt ha attivato a Milano il servizio di noleggio di monopattini elettrici. Nel capoluogo lombardo, dopo Torino, Modena, Reggio Emilia e Imperia sarà così possibile usufruire dei monopattini Bolt. Oltre a prezzi accessibili, l'azienda offre funzionalità di sicurezza integrate in app e incoraggia i clienti ad utilizzare il servizio in modo responsabile, dotandosi di casco e vietando l’uso in tandem dei monopattini. L'azienda distribuirà 750 monopattini a Milano.

Bolt offre servizi di micromobilità in più di 230 città di 25 paesi europei e con 230.000 monopattini attivi si attesta come il più grande operatore di monopattini del Continente. L’arrivo a Milano rientra nella strategia di Bolt che prevede un ambizioso piano di investimenti nella micro-mobilità. L’azienda investirà infatti 150 milioni di euro entro il 2022 per implementare ulteriormente la diffusione di monopattini ed e-bike e per sviluppare soluzioni per aumentare la sicurezza e l'esperienza degli utenti".

Monopattini in sharing di Bolt a Milano: i costi

Nelle prime settimane dopo il lancio, sbloccare i monopattini sarà completamente gratuito, e il costo della corsa sarà di 0,05 € al minuto. Successivamente a tale periodo lo sblocco sarà gratuito mentre la tariffa di noleggio sarà di 0,22 € al minuto, con una tariffa massima di 9,99 € al giorno.

Re (Bolt): "Micromobilità perfetta per gli spostamenti del primo e ultimo miglio"

"Siamo davvero molto soddisfatti di aver raggiunto anche Milano con il nostro servizio di monopattini elettrici. L’inaugurazione delle attività di Bolt nel capoluogo lombardo dimostra la serietà della strategia di espansione di Bolt in Italia. I nostri monopattini grazie alla flessibilità delle condizioni di uso e a tariffe vantaggiose rappresentano un’opportunità di mobilità sostenibile per i cittadini”, ha dichiarato Fabio Re, Country Manager per l’Italia. “La micromobilità può alleviare il carico sul trasporto pubblico ed è perfetto per gli spostamenti del “primo ed ultimo miglio”. La nostra missione è ridurre la dipendenza dall'auto privata a livello mondiale. Crediamo che i nostri monopattini elettrici - con i loro prezzi accessibili, caratteristiche di sicurezza innovative e una piacevole esperienza di guida - possano essere estremamente utili soprattutto per una grande metropoli come Milano, ma anche per città di medie e piccole dimensioni."