Milano, arriva il Balloon Museum: info, orari, biglietti

Apre al Superstudio di Milano il 23 dicembre il Balloon Museum con la mostra Pop Air - patrocinata dal Comune - allestita in un ambiente di oltre seimila metri quadrati, dove trovano spazio le installazioni 'inflatable' di diciotto artisti e collettivi d'arte internazionali. Tra tinte accese e forme anticonvenzionali, lo scultore Max Streicher presenta Silenus, un gigante addormentato che attraverso la tecnologia gonfiabile sembra respirare.

Milano, Balloin Museum: oggetti della quotidianità e la loro interazione con lo spazio sono indagati da Cyril Lancelin

Oggetti della quotidianità e la loro interazione con lo spazio sono indagati da Cyril Lancelin con Knot, grande nodo a maglia di cui non si percepiscono l'inizio e la fine e da Geraldo Zamproni con Volatile Structure, grandi cuscini rossi che sembrano reggere la struttura circostante. L'interazione tra persona e spazio prende forma con l'intervento site-specific Giallo 368, del collettivo Penique Productions: un involucro leggero e colorato avvolge la stanza e si trasforma in un'architettura viva, animata dall'aria generata da ventilatori, che crea nello spettatore un senso di disorientamento. L'aria diventa poi elemento architettonico con Tholos di Plastique Fantastique, omaggio ai templi dell'antichità, rivisitati in chiave inflatable.

Milano, Balloon Museum: orari e biglietti

Orari: infrasettimanale dalle 16 alle 22, sabato dalle 10 alle 22, domenica dalle 10 alle 22

Costo del biglietto: Lun – Ven : dalle 16 alle 22 Bambino fino agli 8 anni: € 6 + € 1,00 prev. Intero € 13,00 + € 1,00 prev. Ridotto € 12,00 + € 1,00 prev. Sab – Dom: 10.00-22.00 Bambino fino agli 8 anni: € 8 + € 1,00 prev. Intero € 15,00 + € 1,00 prev. Ridotto € 14 + € 1,00 prev. Ingresso gratuito fino ai 3 anni e visitatori disabili con i loro accompagnatori