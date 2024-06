Milano, arriva la tanto attesa SoHo House

Non poteva mancare a Milano una delle famose Soho House. E così fervono i lavori per questo angolo di esclusività e creatività che verrà aperto tra Piazza San Babila e Corso Indipendenza, nell’edificio dell’ex Cinema Arti. Si tratta di un elegante palazzo storico dove la Soho House occuperà ben 6 piani del palazzo anni Trenta. Gli interni, curati nei minimi dettagli, offriranno spazi accoglienti ed esclusivi per i soci, perfetti per incontri di lavoro, eventi o semplici momenti di relax, tra un rooftop, una piscina, una palestra e oltre 50 camere da letto.

Milano, arriva la tanto attesa SoHo House: come iscriversi

Attualmente , come riporta Pambianco sono aperte le candidature tramite "Cities Without Houses" perchè Milano non è ancora attiva, che è la membership di Soho House: un club fondato nel 1995 a Londra da Nick Jones, che si propone come una ‘casa’ che riunisce personalità creative.