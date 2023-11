Milano, arriva il podcast su Leonardo da Vinci e i suoi luoghi

"Il turismo in quanto funzione delegata da Regione Lombardia, è uno degli asset strategici della Città metropolitana di Milano. L'Ente, infatti, svolge funzioni di promozione del patrimonio turistico, paesaggistico, storico, artistico ed enogastronomico, anche attraverso il coordinamento delle attività di altri soggetti istituzionali, delle imprese e associazioni". Così Aurora Impiombato Andreani, Consigliera delegata al Turismo, Marketing Territoriale, Parchi e Aree Protette. "L'obiettivo è accrescere l'attrattività culturale e turistica del territorio metropolitano attraverso la conoscenza dei luoghi storico-artistici frequentati da Leonardo e dalla sua Accademia, i cosiddetti luoghi leonardiani, sia quelli più noti che quelli sconosciuti ai più. In questo modo - continua Impiombato Andreani - l'Ente adempie alla sua funzione istituzionale di promozione del patrimonio turistico e paesaggistico, anche in osservanza dell'art. 9 della Costituzione che, oltre a prevedere la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione, prevede anche la promozione dello sviluppo e della cultura, anche in chiave turistica".

Un podcast su Leonardo a favore del territorio metropolitano

E' inevitabile che tali azioni generino ricadute positive sull'indotto produttivo ed economico a favore del territorio metropolitano oltre che una maggiore visibilità e riconoscibilità istituzionale della Città metropolitana e del suo ruolo", afferma Impiombato Andreani. "Nell'ambito di un progetto più ampio è così nata l'idea di realizzare un podcast. Un nuovo mezzo di comunicazione per divulgare la cultura, che racconti le bellezze del territorio attraverso il racconto dei Luoghi leonardiani descritti nei volumi della serie "La Grande Milano di Leonardo", di Luca Tomìo, realizzati per la Città metropolitana di Milano sotto l'egida della Soprintendenza".