Milano, assembramento con barricata: Polizia a San Siro

Nel tardo pomeriggio un centinaio di ragazzi e ragazze hanno bloccato via Zamagna, nel quartiere Aler di San Siro, con travi in legno, biciclette in sharing e materiali di scarto. Non è chiaro il motivo, sul posto sono presenti le forze dell’ordine chiamate per assembramenti che stanno monitorando la situazione. Sabato 10 aprile scorso l'area era stata teatro dei disordini scoppiati nel corso delle riprese di un videoclip del rapper Neima Ezza.