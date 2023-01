Milano, aumenti Atm, Fontana contro Majorino: "Non è colpa di Regione"

"In campagna elettorale va bene tutto ma non le bugie. Questa è una scelta del Comune di Milano". Così il presidente della Regione Lombardia,AttilioFontana, risponde al candidato del centrosinistra alla guida del Pirellone, Pierfrancesco Majorino, secondo il quale, i rincari dei biglietti Atm sono condizionati da 'scelte allucinanti della Regione'. "Regione Lombardia è l'unica in Italia che per sostenere il trasporto pubblico locale versa di tasca propria 420 milioni di euro", aggiunge Fontana, che incalza: "Majorino dovrebbe smetterla di insultare e raccontare bugie". Il governatore è stato interpellato a margine dell'inaugurazione della nuova piazza pubblica sopraelevata sull'autostrada A4.

La controreplica di Majorino a Fontana: "Chi ha imposto gli adeguamenti all'inflazione sul Trasporto pubblico?"

"Fontana risponda a una semplice domanda: gli adeguamenti all'inflazione che l'Agenzia del trasporto pubblico locale del bacino della Città metropolitana di Milano, Monza Brianza, Lodi e Pavia ha dovuto recepire chi li ha previsti, o meglio imposti? Regione Lombardia. E questi adeguamenti sono un obbligo di legge introdotto a luglio dalla Giunta Fontana". Così in una nota il candidato presidente della Lombardia del centrosinistra e del Movimento cinque stelle, replica al governatore Attilio Fontana secondo cui l'aumento del biglietto di Atm è una decisione del Comune di Milano. Fontana, aggiunge Majorino, "non mi accusi di essere un bugiardo. Perchè le bugie hanno le gambe corte....come nel caso di Fontana"