Milano, aumenti di stipendio per quattro dirigenti comunali: è polemica

Sta facendo discutere la scelta dell'Amministrazione di Milano di aumentare lo stipendio a quattro dirigenti comunali. Un provvedimento che, come raccontato dal quotidiano Libero, ha interessato il direttore operativo Carmela Francesca, con un ritocco del 15% deliberato da una determina del 15 maggio. Risale a ieri la nota dei consiglieri comunali dei Cinque Stelle Patrizia Bedori e Gianluca Corrado che accusano: "A Milano non tutti piangono: in piena emergenza aumenti di stipendio ai dirigenti del comune". I pentastellati parlano di "aumenti sostanzioni a tutti i dirigenti" ma, come riporta anche il consigliere di Forza Italia Alessandro De Chirico, le novità interesserebbero solo altri tre dirigenti oltre a Francesca.

Spiega infatti De Chirico: "Ci sono altri tre dirigenti, i coordinatori Petrelli, Brandodoro e Salucci. Quest'ultimo responsabile del pasticcio dei buoni spesa. Più 54mila euro in più all'anno. È totalmente una fakenews quella per cui tutti i dirigenti del Comune di Milano percepiranno emolumenti in più. Infatti, i pentastellati evidentemente non hanno letto nemmeno le carte in cui si fa riferimento a premi di risultato riferiti al 2019 che peraltro non sono nemmeno stati pagati. Certo, il sindaco avrà un bel po' da faticare per far mandare giù ai suoi dirigenti gli aumenti dei quattro funzionari". Facile immaginare che tale scelta sarà tema di dibattito nel consiglio comunale virtuale di giovedì pomeriggio.