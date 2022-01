Milano, autista Atm minacciato con pistola: "Se non mi fai fumare ti sparo!"

Autista della 95 minacciato con una pistola

Poco prima della mezzanotte, in zona Famagosta, secondo quanto riportato da Il Giorno, un autista della linea 95 è stato minacciato con una pistola dopo che alla richiesta "Posso fumare a bordo?" di un ragazzo salito a bordo ha risposto di no.

Stando alla denuncia presentata, alle 23.58 l’autista nota quattro giovanissimi, probabilmente minorenni, alla fermata di via Lope de Vega: l’autista pensa che vogliano salire a bordo e ferma l'autobus. In due, una ragazza e un ragazzo, entrano e si siedono. Gli altri due, invece, si dividono: uno si piazza davanti all’autobus, impedendone la ripartenza; il secondo si avvicina alla porta anteriore e chiede di poter accedere al bus con la sigaretta accesa. Il conducente risponde di no. A quel punto, il ragazzo che sta davanti all’autobus si avvicina all’amico, tira fuori una pistola e la punta contro l’autista urlando: "Ti sparo!".

Aggressione autista Atm, in corso l'identificazione dei ragazzi

Il conducente chiude le porte e parte, allertando la sala operativa. I due ragazzi della comitiva ancora a bordo scendono alla seconda fermata, mentre al capolinea di viale Faenza angolo via Tobagi, arrivano gli agenti di una volante dell’Upg, che raccolgono le testimonianze e avviano le procedure per acquisire i filmati delle telecamere interne.

L'autista ha sporto denuncia e ha spiegato che l’arma che gli è stata puntata addosso era priva di tappo rosso, quindi anche se si fosse trattato di una pistola-giocattolo, era stato rimosso il segno distintivo che la differenzia da una vera. Sono in corso le indagini per identificare i due ragazzi.