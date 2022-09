Tre uomini fermati in via Gattamelata a Milano (Local Team)

Milano, auto ribaltata e fuga: fermati dai carabinieri davanti a Casa Milan

Inseguimento in via Gattamelata a Milano, proprio davanti alla sede del Milan. Tre uomini sono stati fermati dai carabinieri in mattinata. Tutto, come riferisce MilanoToday, è iniziato quando i militari in viale Certosa hanno cercato di fermare una Bmw con quattro persone a bordo. La vettura non si è fermata ma la fuga è terminata con un ribaltamento dopo aver urtato altre tre auto. I quattro a bordo si sono dati alla fuga a piedi. Ma tre di loro sono stati fermati dai carabinieri dopo una colluttazione.