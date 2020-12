Milano avrà un Garante del Verde. Maran: "Vogliamo allargare Parco Sud"

"Oggi la Giunta del Comune di Milano ha approvato una delibera con due contenuti importanti, che dovranno essere approvati dal Consiglio comunale a breve", scrive l'assessore Pierfrancesco Maran sulla sua pagina Facebook. "Viene istituito - prosegue Maran - il Garante del suolo, del verde e degli alberi. Una figura indipendente che dovrà monitorare l'evoluzione delle politiche locali sul tema, ascoltare le istanze dei cittadini e farsi promotore di miglioramenti nelle compensazioni laddove vengano realizzati interventi pubblici che consumano suolo. Un tassello importante, proposto dal consigliere Rizzo e che abbiamo accettato ben volentieri, proprio perché consolida una strategia che la città persegue da tempo: come ha raccontato il rapporto 2019 Ecosistema urbano di Legambiente, Milano è cresciuta del 4% come abitanti riducendo il consumo di suolo per residente del 3%."

"Nella stessa delibera - aggiunge l'assessore - viene richiesto di ampliare i confini del Parco Agricolo Sud di 1.5 milioni di mq. Aree cui è stata tolta l'edificabilità nel recente Piano di Governo del Territorio. È la prima volta da quando è istituito il parco che c'è una proposta così significativa di allargamento."

Maran chiede poi al Governo più coraggio sul Recovery Fund: "I documenti - scrive - stanno fortunatamente migliorando rispetto a prime versioni dove si parlava addirittura di finanziare iniziative a “basso consumo di suolo” ma si può fare ancora di più: sposate progettualità come la nostra di Reinventing Cities, immaginate un "Reinventing Italy" dove l'obiettivo delle aree pubbliche non è quello di essere vendute al miglior prezzo ma avere il miglior progetto in termini ambientali e sociali. Guardate il piano che stiamo sviluppando nello Scalo di Greco, proprio tramite Reinventing Cities, perché la stessa cosa si potrebbe fare in migliaia di aree nel Paese garantendo più parchi e più case a prezzi accessibili."

L'invito alla Regione invece è il seguente: "se noi proponiamo di allargare il Parco Sud, come abbiamo fatto, questa può essere l'occasione per lavorare insieme per fonderlo col Parco Nord e circondare Milano con un Grande Parco Metropolitano. È la posizione della Città Metropolitana, del Comune di Milano… mancate solo voi! Salite a bordo!"