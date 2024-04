Milano: avviato iter per superamento campo rom di via Bonfadini

La Giunta comunale di Milano ha approvato la delibera che prevede la chiusura del campo rom di via Bonfadini e la rigenerazione urbana dell'area, nel solco della strategia di superamento dei campi autorizzati portata avanti da diversi anni. L'iter è stato condiviso lo scorso marzo nell'ambito del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, coordinato dalla Prefettura.



Via Bonfadini, 30 nuclei familiari di nazionalità italiana

La procedura è partita con la verifica delle presenze nell'area: il monitoraggio, che si è svolto nei mesi scorsi a cura dei servizi sociali e della polizia locale, ha evidenziato la presenza di 30 nuclei familiari di nazionalità italiana. Delle poco più di 90 persone presenti, oltre 30 sono minori. Le famiglie verranno ora convocate per i colloqui con i servizi sociali che valuteranno e certificheranno l'eventuale situazione di vulnerabilità e supporteranno le persone nella ricerca di soluzioni abitative alternative. L'obiettivo è arrivare al superamento dell'area autorizzata entro l'estate, in tempo utile per la ripresa dell'anno scolastico 2024/2025, al fine di non compromettere la continuità di frequenza per i minori. Al termine dell'iter, l'area verrà conferita a SogeMi, per lo sviluppo e il completamento del progetto dei nuovi mercati all'ingrosso di Milano.