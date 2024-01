Milano, Azione chiede un cambio di passo. Cappello: "Temi già noti"

Milano, Azione chiede un cambio di passo alla Giunta

"I punti che ho letto stamattina sui giornali nelle interviste agli esponenti di Azione sono gli stessi di cui il sindaco Sala parla, che sono evidenti e che l'amministrazione comunale conosce: già come Giunta li stiamo affrontando, naturalmente coadiuvati dal Consiglio comunale e stiamo facendo un buon lavoro". Lo ha detto l'assessore allo Sviluppo economico del Comune Alessia Cappello (Riformisti - Italia Viva) a margine della cerimonia di riconoscimento delle Botteghe Storiche di Milano, in merito alle dichiarazioni rilasciate dalla consigliera comunale del gruppo dei Riformisti Giulia Pastorella, esponente di Azione e dal segretario cittadino del partito di Calenda Francesco Ascioti sulla necessità di 'un cambio di passo da parte della Giunta' sui temi della sicurezza, del degrado urbano e della mobilità che saranno, inoltre, ribadite oggi pomeriggio a Palazzo Marino nel corso di una conferenza stampa.

Ciclabili pericolose, Cappello: "Milano lavora in linea con altre grandi città europee"

In particolare, riferisce Mia News, sulla richiesta di collocare le ciclabili su vie secondarie in quanto risultano troppo pericolose sulle strade principali, l'assessore ha commentato che è "un ragionamento, un dibattito, che c'è anche in tante città d'Europa, anzi, che è stato superato in tante città d'Europa, e credo che l'amministrazione stia lavorando in linea con Parigi, con Amsterdam, con tante altre realtà".