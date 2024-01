Milano: baby gang a Corsico, eseguite 4 misure cautelari per estorione

Milano: baby gang a Corsico, eseguite 4 misure cautelari per estorsione

Nella mattinata di lunedì 15 gennaio i Carabinieri della Compagnia di Corsico hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Gip del Tribunale per i minorenni di Milano, su richiesta della competente Procura della Repubblica. Destinataria delle misure cautelari è una baby gang composta da cinque ragazzi tra i 14 e i 17 anni, ritenuti responsabili, a vario titolo, di tre tentativi di estorsione e tre rapine.

Le indagini: aggressioni minacce e PlayStation 4 rubata

L'indagine è scattata a seguito della denuncia sporta ad ottobre scorso dalla madre di un coetaneo degli indagati, vittima di estorsione da parte della baby gang. Secondo le ricostruzioni, i cinque sarebbero riusciti a farsi consegnare quasi 1.500 euro dalla donna per poi effettuare un raid in casa, rubando la PlayStation 4 e un gioco per la consolle. Gli accertamenti successivi hanno permesso di delineare il ruolo di ciascun giovane criminale e di far luce su altre due estorsioni.

Baby gang in manette: quattro arrestati e un ricercato

Due degli arrestati sono stati portati al carcere minorile Beccaria di Milano. Un altro si trova in una comunità per minori. Il quarto è stato sottoposto all'obbligo di permanenza in casa. Per il quinto minore, un 14enne dominicano, è stata inserita una nota di rintraccio in Interpol, in quanto risulta essere rientrato nel paese di origine.