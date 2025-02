Milano, babysitter uccisa, la confessione del compagno: "Gioco erotico finito male"

La gip di Milano, Anna Calabi, ha convalidato il fermo per omicidio pluriaggravato e applicato la custodia cautelare in carcere per Pablo Gonzalez Rivas, il 48enne reo confesso dell'omicidio della compagna Jhoanna Nataly Quintanilla Valle nella notte tra il 24 e il 25 gennaio. L'uomo e' assistito dall'avvocata Paola Selleri. La giudice ha riconosciuto le esigenze cautelari dell'inquinamento probatorio e del pericolo di fuga, ma ha escluso quella della reiterazione del reato.

Come riferisce MilanoToday, questa sarebbe stata la versione data dall'uomo: "Non volevo ucciderla, stavamo facendo un gioco erotico e le ho rotto il collo”.

La ricerca del cadavere tra Cassano e Treviglio

Il cadavere della donna non è ancora stato ritrovato. Gli investigatori ed i carabinieri stanno concentrando gli sforzi in particolare nelle campagne tra il canale Muzza e l’Adda, nei campi tra Cassano e Treviglio. Questo seguendo le indicazioni dell'assassino

