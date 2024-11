Milano, aperto il bando dedicato alle imprese per aderire all'Alleanza per l'Aria e il Clima

Una chiamata alle imprese di Milano come alleate per una città più sana, vivibile, sostenibile: con questo scopo è stato pubblicato il bando per aderire ufficialmente all’Alleanza per l’Aria e il Clima. L’Alleanza ha l’obiettivo di creare una collaborazione strutturata e continuativa tra le imprese che lavorano sul territorio cittadino e l’Amministrazione comunale per facilitare e accelerare il raggiungimento degli obiettivi relativi alla decarbonizzazione, alla qualità dell’aria e alla neutralità climatica in linea con il Piano Aria Clima.

Grandi. "Fondamentale l'impegno in sinergia del settore pubblico e del privato"

“Consapevoli che le sfide ambientali non si possono raggiungere singolarmente ma con l’impegno di tutti, riconosciamo che la sinergia tra iniziative del settore pubblico e del privato può sviluppare effetti positivi, attivare reti, promuovere sostegno reciproco, veicolare scambio di buone prassi e ideare anche nuove opportunità di collaborazione – ha spiegato l’assessora all’Ambiente e Verde, Elena Grandi –. Per questo, dopo una fase di co-progettazione e co-design con un nucleo rappresentativo di una ventina di aziende, e una fase di consultazione pubblica in cui sono state definite in modo corale le Linee Guida di questa Alleanza, arriviamo ora a chiamare a raccolta le aziende della città”.

Il bando si rivolge a imprese di ogni dimensione

Il bando resterà aperto per un mese (fino al 7 dicembre) ed è rivolto alle imprese di tutte le dimensioni - micro, piccole, medie e grandi - che operano nel territorio di Milano, incluse le imprese sociali. Alle imprese che aderiranno all’Alleanza per l’Aria e il Clima verrà chiesto di presentare o dare vita ad iniziative o azioni volontarie da realizzare a livello aziendale in linea con le sfide del Piano Aria Clima o di seguire una delle azioni già identificate nel portfolio dell’Amministrazione. Gli ambiti di azione in cui potranno rientrare le iniziative delle imprese saranno principalmente: risparmio energetico ed efficienza energetica; autoproduzione e/o utilizzo di energia rinnovabile; adattamento e resilienza agli eventi estremi; economia circolare; qualità dell’aria; mobilità e logistica; consapevolezza delle tematiche relative alla sostenibilità ambientale. A partire dal 2025 prenderà il via l’anno pilota dell’Alleanza. Per questo primo anno saranno 100 le imprese che potranno entrare nell'Alleanza e verranno scelte sulla base dell'ordine di presentazione della candidatura.