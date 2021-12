Milano: Berlusconi al San Raffaele, dimesso dopo una tac

Controllo medico al San Raffaele per Silvio Berlusconi

Blitz di Silvio Berlusconi al San Raffaele per un controllo medico. Secondo le prime indiscrezioni il Cav stamane è stato due ore all'ospedale milanese per un accertamento. Avrebbe fatto una tac per via di alcuni dolori all'addome accusati nei giorni scorsi. Terminato l'esame, l'ex premier è rientrato ad Arcore.