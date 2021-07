Milano, Bernardo: apprendistato? Sala offende chi lavora



"L'ultima parola che ha detto, apprendistato, non offende tanto il sottoscritto ma offende i lavoratori. Quindi un po' piu' di rispetto per le persone che lavorano". Cosi' il candidato sindaco del centrodestra a Milano, il pediatra Luca Bernardo, ha replicato al suo sfidante, il sindaco uscente Beppe Sala, che nelle sue ultime dichiarazioni ha affermato che "per fare il sindaco essere preparati e' fondamentale, non possiamo lasciare spazio all'apprendistato".



"Io sono un medico, sono un manager, non ho da dimostrare e per me e' normale occuparmi della vita delle persone, della solitudine, degli anziani, del sociale e anche dei temi che sono fondamentali per il rilancio della citta', una delle piu' importanti al mondo anche dal punto di vista economico", ha aggiunto Bernardo, intervistato a Timeline su SkyTg24.