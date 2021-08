Milano, Bernardo: "Dopo Covid rilancio città da eventi e fondi Pnrr"



"Condivido profondamente il pensiero del presidente di Confcommercio Carlo Sangalli: dopo il difficile periodo della pandemia bisogna urgentemente rilanciare la nostra amata città. Possiamo farlo certamente puntando su quelle che sono già grandi eccellenze di Milano, a cominciare dal Salone del Mobile, o dall’attrattività internazionale che fa bene al turismo e a tutto il suo indotto". Così Luca Bernardo, candidato sindaco di centrodestra a Milano.



"Ma - precisa lo sfidante di Beppe Sala - occorre anche guardare ai fondi del Pnnr che arriveranno a Milano in un’ottica di sempre maggiore inclusione, perché i progetti da realizzare abbiano ricadute positive sulle periferie e i quartieri. Questo impegno a curare Milano, anche quella parte di Milano che non è nell’orizzonte dell’attuale amministrazione, è il mio progetto per la città".