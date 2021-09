Milano, Bernardo: non sono pro vax e non escludo nessuno

Milano, Bernardo: non sono pro van e non escludo nessuno



Ci crede al ballottaggio? "Assolutamente si'". Cosi' il candidato sindaco del centrodestra a Milano, Luca Bernardo, risponde a una domanda nel corso di un'intervista su SkyTg24. "I sondaggi mi auguro che non siano stati fatti tra un cappuccino e un te', perche' ad esempio ce ne sono con la lista di Toti, peccato che a Milano non sia presente".



"Non sono un pro vax, sono un medico. Sui sanitari ritengo che debba esserci l'obbligo e consiglio di vaccinarsi perche' protegge dal virus", aggiunge Bernardo. "Distinguo - spiega Bernardo - due tipi di no vax. Quando si parla di violenza e aggressioni, sono completamente non tollerante e non posso accettarlo e non puo' essere accettato da nessuno. Diverso e' quello che e' il no vax magari perche' non gli e' arrivata una corretta comunicazione". Se venisse eletto sindaco escluderebbe di avere un assessore o un collaboratore no vax? "Da una parte non escludo nessuno, ma per entrare", ad esempio alle riunioni di giunta, "bisogna avere il Green pass. Da medico non posso che dire di vaccinarsi".



Vaccino: Salvini, "A Milano assessori no vax? Stop tifoserie"



"Io sono per la liberta', non divido il mondo in bianchi neri, milanisti interisti, no vax si' vax. Io sono per la liberta', free vax. Ognuno della sua salute e' libero di occuparsi come vuole". A dirlo e' stato il leader della Lega Matteo Salvini, a Caraffa di Catanzaro, commentando con i giornalisti le dichiarazioni rilasciate ieri dal candidato sindaco del centrodestra a Milano, Bernardo, che non ha escluso la presenza nella sua eventuale Giunta di assessori no vax. "Io - ha proseguito Salvini - ho fatto una scelta, libera, consapevole, mi sono vaccinato, ma adesso smettiamola con le tifoserie. Quando sento parlare con facilita' di vaccinazioni obbligatorie per bimbi di 6 anni, calma ragazzi, calma, anche perche' il dibattito in Europa e' aperto. Non penso che i medici a Londra o Berlino siano no vax: se i medici a Londra o Berlino dicono sui bambini 'andiamoci cauti', va bene, andiamoci cauti".

