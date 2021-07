Milano, Bernardo: "Partecipiamo per vincere, ma no a una campagna urlata"

"Non corriamo per partecipare ma per vincere": le prime parole di Luca Bernardo da candidato ufficiale del centrodestra per Milano lanciano la sfida a Beppe Sala. Il primario di Pediatria del Fatebenefratelli, dopo l'investitura ufficiale di ieri, si dice sicuro che "questa coalizione ha la solidita' per trionfare a Milano". "Ho vissuto il covid e conosco la sanita' -ha deetto intercettato dai cronisti all'uscita dall'ospedale -, utilizzero' la mia competenza per curare la citta'". Su Giuseppe Sala parla di "grande rispetto per l'avversario; la mia sara' campagna elettorale non urlata". Albertini vice? "Decidera' la coalizione ma tutte le personalita' di cui si e' parlato come possibili candidati sindaci daranno una mano".