Vertice del centrodestra: ok a Bernardo candidato a Milano

Il vertice del centrodestra in corso a Roma ha indicato Luca Bernardo come candidato sindaco a Milano. Lo si apprende da fonti della Lega. Catello Maresca sarà il candidato sindaco a Napoli.

No al ticket con Albertini, che costituirà la sua lista a sostegno di Bernardo

Nel corso del vertice è stato deciso che, allo stato, non ci sara' alcun ticket con Gabriele Albertini, candidato vice. L'ex sindaco di Milano - stando a quanto apprende l'AGI - vuole costruire una sua lista in sostegno al candidato di centrodestra e quindi si valutera' in seguito le modalita' del suo coinvolgimento, che, comunque, dovrebbe restare.

Bolognini (Lega): "Molto contento per la scelta di Bernardo"

“Sono molto soddisfatto e contento per la scelta di Luca Bernardo come candidato sindaco del centrodestra a Milano, è una persona che conosco da anni e che stimo molto, esattamente come tanti altri milanesi”. Lo dichiara Stefano Bolognini, Commissario Provinciale di Milano della Lega Salvini Premier. “Luca Bernardo – prosegue Bolognini – è una persona che, come medico, per tanti anni ha aiutato e fatto del bene a molti bambini e ragazzi della città. Una personalità su cui c’è un’ampia convergenza della società civile milanese e che ha già raccolto, in poche ore, la disponibilità di tantissime persone a collaborare per il programma e per il rilancio della città. Una scelta davvero importante e di spessore – conclude –, che permetterà al centrodestra di riprendere Milano”.

Il sondaggio riservato che ha fugato i dubbi

La quadra attorno al primario di Pediatria del Fatebenefratelli era stata finalmente trovata nella serata di ieri sera, quando anche Silvio Berlusconi aveva parlato con il medico. Già nel pomeriggio di ieri Giorgia Meloni aveva dato il proprio assenso al nome proposto da Matteo Salvini. Secondo quanto può riferire Affaritaliani.it Milano, a fugare le ultime incertezze ci sarebbe stato l'esito di un sondaggio riservato, che hanno potuto consultare i più alti dirigenti dei tre partiti di centrodestra, e che vedrebbe clamorosamente Bernardo addirittura avanti di un punto percentuale rispetto a Giuseppe Sala. Indicazioni naturalmente da prendere con le pinze, ma che confortano Salvini, Meloni e Berlusconi rispetto all'idea che Milano sia quantomeno contendibile.