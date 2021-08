Milano: Bernardo, piano agricoltori post Expo dimenticato



"Gli agricoltori hanno regalato al Comune un piano straordinario post Expo, peccato sia finito in un cassetto: evidentemente non e' stato capito". Lo dichiara il candidato sindaco per il centrodestra a Milano Luca Bernardo, in polemica con l'amministrazione cittadina guidata da Beppe Sala, suo sfidante per il centrosinistra alle prossime comunali. "Difendiamo gli agricoltori di Milano e le loro famiglie, la natura e i prodotti d'eccellenza! No alla continua sottrazione di terreni!" scrive Bernardo in un post su Facebook dedicato al tema dell'agricoltura.



"Fondamentale - aggiunge poi l'aspirante primo cittadino - favorire il recupero delle cascine, semplificare l'iter burocratico, l'agricoltura e' un bene di tutti! Nella nostra squadra l'assessore all'Agricoltura verra' dalla campagna, ascoltera' ogni giorno con competenza le esigenze degli agricoltori. Viva gli agricoltori! Viva la natura e gli animali!".