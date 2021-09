Milano, Bernardo: se perdo farò il consigliere comunale



"Corro per vincere. Ma qualora non andasse così faro il consigliere a Palazzo Marino e manterrò gli impegni presi con i milanesi. E poi tornerò fare il medico". Così il candidato sindaco del centrodestra a Milano, Luca Bernardo, ha risposto a chi gli chiedeva cosa farà in caso di sconfitta contro Beppe Sala.



Bernanrdo ha sottolineato che la sua campagna elettorale verrà conclusa "tutti insieme", ovvero con tutto il centrodestra e non ci saranno divisioni, come pure qualcuno aveva sospettato.