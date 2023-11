Milano, Berni Ferretti torna a mobilitarsi per via Lamarmora

Giampaolo Berni Ferretti, capogruppo di Forza Italia-Gruppo misto al municipio 1 di Milano, torna a mobilitarsi per via Lamarmora, dopo la consegna lo scorso luglio di una petizione di 58 cittadini che chiedono al comune di occuparsene. La via è uno strategico snodo nel centro cittadino abbandonato a sé stesso, su cui Ferretti ha steso anche una interrogazione che segue a numerose delibere del municipio a seguito di sue iniziative ( Apri il link ).

Berni Ferretti: "Via Lamarmora priva di idee progettuali"

“Via Lamarmora è luogo di passaggio verso Scuole e verso la Università statale, zona di raccordo fra Porta Romana e Porta Vigentina, via verso l’Umanitaria, il Tribunale e l’Ospedale. Insomma uno snodo chiave nel centro di Milano - ha dichiarato Berni Ferretti - Eppure questo biglietto da visita della nostra città appare privo di idee progettuali, con anche un intervento che andava fatto vicino alla metropolitana di cui non si sa più nulla”. Questa preoccupazione è condivisa da molti cittadini della zona che hanno firmato una petizione consegnata al consigliere di Forza Italia per fare sentire la loro voce alle istituzioni. "La risposta del Municipio 1 lascia finalmente ben sperare di poter giungere finalmente ad una riqualificazione delle via che ospita, tra gli altri, il Nuovo Policlinico", dice il Berni Ferretti.

Berni Ferretti non è nuovo alle battaglie urbanistiche e sul decoro cittadino essendosi occupato anche dello storico snodo delle 5 vie (apri il link ) e di Parco Sempione e suoi monumenti (Apri il link).