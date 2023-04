Milano, bimbo in bici provoca la morte di una 87enne: padre indagato

Una tragedia maturata in circostanze che lasciano l'amaro in bocca. E con conseguenze che impatteranno sulla vita di tutti i protagonisti della sfortunata vicenda. Un bambino di cinque anni ha causato accidentalmente la morte di una donna di una 87enne in un parco pubblico milanese. Ed ora suo padre dovrà affrontare un processo per omicidio colposo a causa di condotta omissiva. La storia, raccontata dal Corriere, si svolge a marzo: il padre sta insegnando al proprio bambino ad andare in bicicletta senza le rotelle. Ma il piccolo ad un certo punto perde il controllo del mezzo e va a sbattere contro l'anziana. L'impatto non è affatto violento anche per la moderata velocità a cui andava la bici. La signora più che cadere a terra, perde l'equilibrio. Ma nello sbilanciamento, urta il terreno con la testa.

La morte dell'anziana e l'indagine della Procura nei confronti del padre

Sembra una cosa da poco: l'87enne si rialza, parla. Il padre del bambino insiste comunque perchè si chiami una ambulanza. Solo dopo qualche tempo si manifestano le conseguenze del trauma cranico. La donna perde conoscenza per poi morire in ospedale. A seguito dei primi accertamenti e della ricostruzione fornita dagli stessi protagonisti, la Procura di Milano deve indagare il padre del bimbo per omicidio colposo in rapporto all'articolo 40 del codice, ovvero: "Non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo". Non una formalità, perchè ci sono precedenti. Al padre con ogni probabilità non resta ora che patteggiare la pena, ridotta a un terzo e con la sospensione coondizionale. Una mazzata anche sul piano civilistico perchè l'uomo, sprovvisto di copertura assicurativa per evenienze di questo tipo, potrebbe trovarsi a sborsare una somma di almeno 200mlia euro.