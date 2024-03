Milano, blitz ambientalista: 60 suv con le gomme a terra

Gli attivisti milanesi del collettivo europeo The Tyre Extinguishers, con un'azione notturna, hanno preso di mira le gomme di almeno 60 suv in zona Città studi. Il gesto è stato rivendicato sui social come iniziativa per celebrare i due anni dell'associazione. "Attenzione, il tuo Suv uccide - il messaggio scritto nel volantino lasciato sulle auto -. Abbiamo sgonfiato una o più dei tuoi pneumatici. Ti arrabbierai ma non prenderla sul personale. Non sei tu, è la tua auto. L'abbiamo fatto perchè andare in giro per le aree urbane con un'auto così enorme ha conseguenze altrettanto enormi per gli altri".