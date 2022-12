Milano, blocca un autobus spacciandosi per uno degli evasi dal Beccaria

Denunciato in stato di libertà per interruzione di pubblico servizio un 27enne di origini nigeriane che questa notte a Milano ha costretto in viale Bligny i passeggeri dell'autobus 71 a scendere dal mezzo riferendo loro di essere uno degli evasi dal carcere Beccaria di Milano. Il 27enne è stato presto bloccato dai carabinieri del Radiomobile ed è stato accertato che nulla aveva a che fare con l'evasione dal carcere. Lamentando dolore ad un piede, l'uomo è stato trasportato in codice verde all'ospedale Fatebenefratelli. Alla fine il servizio Atm della linea 71 è rimasto sospeso per circa 50 minuti.