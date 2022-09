Milano, blocco diesel euro 5 confermato. Sala: "A Salvini le polemiche"

Il blocco alle auto diesel Euro 5 in Area B a Milano "è confermato. Lascio a Matteo Salvini le sue polemiche, anche un po' sterili". Così il sindaco di Milano Giuseppe Sala, all'aeroporto di Milano Linate, a margine dell'inaugurazione della nuova area di servizio di ricarica elettrica "Super fast charging station". Se sia una misura "discriminante", come chiedono i cronisti riprendendo le critiche del leader del Carroccio, "è qualcosa su cui abbiamo sempre chiarito ai cittadini milanesi che per noi la transizione ambientale è fondamentale e stiamo cercando di farla, a nostro giudizio con buonsenso. Questo è un passaggio che fanno le grandi città. Le polemiche le lascio a chi vuole farle, non è una sorpresa ma andiamo avanti".

Sardone a Sala: "Milano non è solo Ztl del giorno"

A Sala ha risposto l'europarlamentare e consigliere comunale della Lega Silvia Sardone: "L'arroganza del sindaco Sala non conosce più limiti e su Area B si sta sprigionando in tutta la sua forza. Mi chiedo come possa parlare di buonsenso nel momento in cui si vietano a euro 4 e 5 diesel, auto relativamente nuove, di circolare in tutta la città. Qualcuno spieghi a Sala che Milano non è solo la ztl del centro dove lui e suoi amici radical chic si muovono in bici. Non hanno la minima contezza di quella che è la realtà cittadina e questo è gravissimo per chi ha l'onore e l'onere di amministrare la città più importante d'Italia. Ribadiamo con forza quanto già detto da Matteo Salvini: Sala è un sindaco razzista contro il popolo. Queste sono le vere discriminazioni verso chi lavora: impedire ai milanesi di lavorare è contronatura per una città come la nostra. Chiedere sacrifici così importanti ai cittadini in un periodo di crisi come questo è a dir poco irrispettoso".