Milano: Boccalini (Taxiblu): c'e' un senso di insicurezza per le strade



Emilio Boccalini, presidente di Taxiblu 02.4040, dichiara in una nota: "La questione sicurezza non e' purtroppo un tema di oggi ma un'annosa questione che purtroppo non trova soluzione in questa citta'. La percezione purtroppo e' che oggi a Milano la citta' sia un po' allo sbando su questo fronte e vi siano zone e quartieri letteralmente in balia degli eventi e dei delinquenti. Stazione Centrale era e dovrebbe essere ancora il biglietto da visita di questa citta' e se apparentemente sembra tutto tranquillo a distanza di pochi isolati la situazione e' sempre critica per quanto riguarda la sicurezza. I parchetti destinati alle attivita' ricreative di piu' piccoli e bambini sono presidiati ormai da gruppi di "signori" che in barba a tutti i divieti, zone colorate o altro vi si intrattengono giorno e notte e di certo non per giocare con gli scivoli. Senza contare i numerosi episodi di violenza e di reati odiosi che avvengono ormai con una certa, spaventosa, frequenza. E stiamo parlando di vie a qualche centinaio di metri dalla stazione Centrale mica di estrema periferia anche se ovviamente ogni zona meriterebbe pari dignita' e uguale sicurezza". "Francamente - conclude Boccalini- parliamo di un problema che siamo consci non si possa risolvere dall' oggi al domani ma senza dubbio un ripristino dei presidi mobili delle Forze dell'Ordine in vari punti della citta', come avvenne in passato, riporterebbe quantomeno un po' di tranquillita' nei cittadini e lavoratori milanesi".