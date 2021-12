Milano, Bolognini: "Contro il degrado di San Siro servono più vigili"

“Questa mattina abbiamo verificato con i nostri occhi di quanto siano degradate e abbandonate le strade e le piazze del quartiere San Siro, ridotte, purtroppo, a discariche a cielo aperto, dove gli abbandoni illegali di rifiuti ingombranti e di vario genere avvengono ormai quotidianamente. E’ una situazione inaccettabile e vergognosa”. Lo dichiarano Stefano Bolognini, Commissario Provinciale di Milano della Lega Salvini Premier, Alessandro Verri, Capogruppo Lega in Consiglio Comunale, Samuele Piscina, Consigliere Comunale della Lega e Francesco Giani, Capogruppo Lega nel Municipio 7, che questa mattina hanno denunciato la situazione durante un presidio.

“La Lega – proseguono gli esponenti del carroccio – chiede da tempo un maggior presidio del territorio, con più vigili urbani in azione, e un sensibile incremento delle fototrappole per incastrare i maleducati che abbandonano i rifiuti per strada. Le soluzioni, quindi, ci sarebbero, ma l’amministrazione comunale, non si sa perché, pare non volerle adottare”.