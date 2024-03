Milano: boom immobiliare di lusso grazie agli stranieri, prezzi in salita

Il "Wealth Report 2024" di Knight Frank, un network internazionale specializzato nell’intermediazione di immobili di lusso, suggerisce che l'aumento dei valori immobiliari a Milano sia influenzato dalla forte domanda degli stranieri, specialmente nei quartieri più prestigiosi. Sebbene il report si concentri sugli Uhnwi, individui con un reddito netto eccezionalmente alto con una una soglia di ingresso che in genere viene posta a 30 milioni di euro, si ritiene che siano principalmente loro ad acquistare immobili nella città. Come riporta il Corriere della Sera, questo fenomeno ha portato a un significativo aumento dei prezzi, dimostrando un collegamento sorprendente tra diverse aree urbane, anche se non specificate nel rapporto.

Christian Dominici: "Milano è l'unica piazza finanziaria internazionale d'Italia"

Milano è la scelta privilegiata per chi desidera condurre attività commerciali in Italia, mentre la Toscana o la Sardegna sono preferite da coloro che cercano un rifugio per la pensione o per le vacanze. Questa attrattività deriva da molteplici fattori, come spiega Christian Dominici, commercialista milanese. Recentemente, Dominici ha presentato le opportunità di investimento immobiliare italiano al Monaco International Investment Forum di Montecarlo, suscitando interesse non solo da parte degli imprenditori delle "aree tradizionali" come l'Unione Europea, il Nord America e la Cina, ma anche da uomini d'affari africani, una sorpresa inaspettata. "Milano certamente attira perché è l’unica piazza finanziaria internazionale del Paese ma anche perché offre un’elevata qualità della vita: è una città relativamente piccola, ha una serie di eventi culturali di prim’ordine e ristorazione di eccellenza. E dal punto di vista dell’investimento immobiliare è l’unica piazza italiana che può garantire tenuta dei valori nel tempo. Un ruolo decisivo lo gioca, per le persone molto ricche, lo straordinario appeal fiscale offerto dalla nostra legislazione".

La "flat tax" italiana: un vantaggio per donazioni, successioni e capital gain

Negli ultimi dieci anni, chi trascorre la maggior parte del tempo all'estero può stabilire la residenza in Italia e optare per una tassa fissa di 100.000 euro all'anno, con un supplemento di 25.000 euro per ogni membro aggiuntivo della famiglia. Questa imposta, vantaggiosa per redditi superiori a 300.000 euro, esonera il contribuente dall'altra imposta sui redditi prodotti all'estero nei Paesi con trattati contro le doppie imposizioni. Questo regime presenta benefici anche su donazioni, successioni e capital gain. È quindi comprensibile che molti sportivi di alto livello scelgano Milano come residenza. Sebbene paghino regolarmente le imposte sulle loro retribuzioni, se cedono i diritti d'immagine a società straniere, non pagano oltre i 100mila euro "flat". Secondo i dati più recenti delle Entrate, circa un migliaio di stranieri o italiani che rientrano nel Paese scelgono questo regime fiscale agevolato ogni anno, e la maggior parte di loro probabilmente predilige Milano come luogo di residenza.

Bonus edilizi: l'Italia attrae gli stranieri con redditi elevati

Oltre al regime fiscale agevolato, gli stranieri che scelgono di stabilirsi in Italia sono interessanti anche ai bonus edilizi. Questi bonus, specialmente per la ristrutturazione e l'efficienza energetica, sono più generosi rispetto a quelli offerti nei loro paesi d'origine. Le statistiche dell'anagrafe cittadina mostrano che a Milano risiedono numerosi stranieri provenienti da Paesi ad alto reddito. Ad esempio, ci sono 4.862 francesi, di cui 1.020 nella Zona 1, 2.133 tedeschi, di cui 490 in centro, 2.310 inglesi, di cui 459 in centro, 1.627 statunitensi, di cui 428 in area ZTL, 647 svizzeri, di cui 175 in centro.