Milano: boom nascite a clinica Mangiagalli, 29 in un giorno

Giorno da record alla clinica Mangiagalli di Milano. Martedì 11 giugno in meno di 24 ore sono nati 29 bambini. Una giornata davvero speciale con 28 parti, di cui 9 cesarei, che hanno portato alla nascita di 15 maschietti e 14 femminucce (di cui due gemelline). C’è chi è arrivato in anticipo come Pietro che, senza farsi troppo attendere, alle ore 15, ha stupito mamma e papà venendo alla luce qualche giorno prima del termine dopo un travaglio veloce. Anche Beatrice era tanto curiosa di vedere il mondo oltre il pancione e, con un anticipo di 20 giorni, ha mostrato subito carattere e personalità.A partire da poco dopo la mezzanotte, è stato un susseguirsi di lavoro che ha visto impegnati tutti gli specialisti dell’Ostetricia e della Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale dell’Ospedale, abituati in questo periodo dell’anno, ad affrontare picchi di nascite giornaliere. A chiudere questa giornata di boom di nascite, è stata una bimba nata poco prima delle 22.

Milano, alla Mangiagalli 6.000 parti all’anno

La Clinica Mangiagalli si contraddistingue per essere la prima realtà italiana che conta ben 6.000 parti all’anno rivelandosi centro di riferimento per le gravidanze difficili e che in questo 2024 ha già registrato un trend positivo rispetto all'anno precedente per numero di nascite, dato in controtendenza a livello nazionale.