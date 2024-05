Milano, borseggiatrice difesa da una passeggera della metropolitana. Video

Milano, Staffelli insegue una borseggiatrice nella metro di Milano

Valerio Staffelli torna nel capoluogo lombardo per documentare i furti dei borseggiatori sulla linea verde della metropolitana di Milano. Questa volta, nel tentativo di allertare i passeggeri, la troupe di Striscia la Notizia viene aggredita dalla giovane che era stata pizzicata mentre cercava qualche preda.

Milano, borseggiatrice difesa da una passeggera della metropolitana

Non è la prima volta che l'inviato del Tg satirico cerca di smascherare queste giovani borseggiatrici che rendono meno sicuri gli spostamenti, spesso anche dei turisti, non sempre "preparati" a questo tipo di criminalità. Questa volta però c'è stato addirittura chi - tra i passeggeri - si è messo a difendere la ragazza da chi stava cercando di metterli in guardia. Staffelli poi è stato insultato dalla giovane che ha tentato anche di sputargli in faccia.