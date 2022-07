Milano, botte e molestie sessuali ai danni di una coppietta al parco

Due giovani di 18 e 24 anni sono stati arrestati per tentata rapina e violenza sessuale per aver aggredito all'alba di domenica una coppia a Milano. Alle 5 alcuni passanti hanno fatto intervenire i carabinieri in via Lorenteggio all'altezza di piazza Frattini. I militari della compagnia Duomo hanno ricostruito che poco prima, all'interno di un vicino parchetto, i due egiziani hanno avvicinato un 22enne e una 30enne, entrambi romeni.

Coppietta aggredita al parco: lui picchiato, lei palpeggiata

Avrebbero prima tentato di sottrarre sotto minaccia verbale gli oggetti contenuti all'interno di una borsa portato dall'uomo e poi hanno bloccato quest'ultimo e palpeggiato al seno e alle parti intime la donna. Sono quindi scappati, non prima di aver colpito ripetutamente con calci e pugni il 22enne e di aver lanciato alcune bottiglie in vetro, salvo poi essere rintracciati dai militari nelle vicinanze. Gli arrestati sono stati accompagnati nel carcere di San Vittore, in attesa dell'udienza di convalida.