Milano: boutique su cinque piani di Audemars Piguet in via Bagutta

Audemars Piguet si prende i piani superiori dell'ex garage Traversi di via Bagutta a Milano. Uno spazio di 1.600 metri quadri tra il quinto ed il nono piano dell'edificio, progettato dallo studio Lissoni & Partners.

La boutique di Audemars Piguet nell'ex garage Traversi

Spiega il Sole 24 Ore: “Al quinto piano ci sono gli atelier e i laboratori dedicati al servizio post vendita (si svolgeranno anche corsi con gli orologiai della manifattura svizzera), e una sala più ludica dedicata ad experience con la realtà aumentata; al sesto, tre postazioni di vendita, un espositore sospeso lungo 15 metri e un’area dedicata ai modelli storici del museo; al settimo, un’ulteriore zona showroom, una cucina professionale per eventi con chef stellati e un corner riservato alla musica con postazione per dj set; all’ottavo, un sala ovale per i collezionisti, un salotto con pannelli espositori e un pianoforte a coda, e uno spazio dedicato all’arte (sono previste collaborazioni con varie gallerie)”.

Audemars Piguet ha lasciato lo scorso dicembre la propria boutique in via Montenapoleone. Si tratta del quarto marchio svizzero per fatturato dopo Rolex, Cartier e Omega. E le sue vendite, riporta Bloomberg, dovrebbero consentire al fatturato della società una progressione "a doppia cifra".