Milano Boxing Night, bordo ring di star per Scardina e De Carolis

Bordo ring di star dello sport e dello spettacolo per la Milano Boxing night venerdì 13 maggio all’Allianz Cloud di Milano. Per assistere alla sfida tra il campione intercontinentale WBO Daniele Scardina e Giovanni De Carolis vinta da quest’ultimo per knock out tecnico alla quinta ripresa sono venuti circa cinquemila spettatori e numerosi personaggi famosi tra i quali spiccavano i rapper Gue Pequeno, Junior Cally e Sfera Ebbasta, i calciatori dell'Inter Joaquin Correa e Danilo D'Ambrosio, l'attore Michele Morrone, l'attrice Elisa Visari, il cantante Irama, lo sciatore Giorgio Rocca, i famosissimi Vinicio Marchioni e Giacomo Ferrara che hanno lavorato con De Carolis al film “Ghiaccio”.



Milano Boxing Night, pubblico delle grandi occasioni all'Allianz Cloud

Marchioni e Ferrara sono venuti da Roma per fare un tifo sfegatato per De Carolis e sono saltati dalla sedia quando De Carolis ha atterrato per la prima volta Scardina nel quarto round e di nuovo nel quinto round quando De Carolis ha travolto con una serie di pugni Scardina inducendo l’arbitro a dichiarare la fine della contesa. Un parterre de roi che ha confermato quanto la boxe stia rinnovando la propria immagine. Giacomo Ferrara, lo Spadino della serie televisiva Suburra (un successo internazionale su Netflix) è stato letteralmente assalito dai fans che gli chiedevano una foto ricordo e lui è stato disponibile con tutti. “Sei talmente famoso che ti riconoscerebbero anche a Miami” gli ha detto un fan. Pronta la risposta: “A New York è già successo”. Ferrara e Marchioni hanno anche voluto farsi una foto con il peso massimo Guido Vianello a dimostrazione della loro passione per la boxe.