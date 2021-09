Milano Boxing Night: Nmomah affronta il campione d’Irlanda O’Brien

Il promettente peso superwelter Samuel Nmomah (15-0 con 4 vittorie prima del limite) tornerà sul ring venerdì 1° ottobre per affrontare l’irlandese Craig O’Brien (12-2 con 1 vittoria per KO) sulla distanza delle 8 riprese nella manifestazione organizzata da Opi Since 82-Matchroom-DAZN all’Allianz Cloud di Milano e trasmessa in diretta streaming da DAZN. “Gestiamo Samuel fin dal debutto professionistico – spiega Alessandro Cherchi della Opi Since 82 – ed ora è il momento di affrontare avversari che gli consentano di salire di livello. Craig O’Brien lo è: ha vinto il titolo nazionale, è quotato a livello europeo e si sa che gli irlandesi sono tutti pugili di valore. Mai sottovalutare un pugile irlandese! Per Samuel abbiamo come obiettivo un titolo internazionale e una vittoria su Craig O’Brien sarebbe un passo nella giusta direzione.”

Professionista dal dicembre 2016, il 24enne Samuel Nmomah abita a Novara, ma ha costruito la sua carriera professionistica a Milano: si allena alla Opi Gym con il maestro Franco Cherchi ed ha combattuto sette volte al teatro Principe, una al Superstudio Più e due volte all’Allianz Cloud. Craig O’Brien ha svolto la sua attività pugilistica in Irlanda, Gran Bretagna e Belgio. Il 3 marzo 2018, a Dublino, ha superato ai punti Jay Byrne diventando campione d’Irlanda dei pesi superwelter

Samuel, quando hai saputo che avresti combattuto il 1° ottobre?

“Lo so da circa due mesi. Mi alleno due volte al giorno: la mattina a Novara corro e faccio preparazione atletica. Il pomeriggio vado a Milano e curo la parte pugilistica con il maestro Franco Cherchi alla Opi Gym in Corso di Porta Romana 116/A.”

Chi sono i tuoi sparring partners?

Due pugili professionisti che si allenano alla Opi Gym: il peso superwelter Xhuljo Vrenozi (17-3) e il peso medio Othmane Dioual (1-1-1).”

Hai visto dei video dei combattimenti di Craig O’Brien?

“Si e devo dire che tecnicamente è più forte di qualunque pugile che ho affrontato. Ma sono sicuro dei miei mezzi, sono ben preparato e quindi sono sicuro di vincere.”

Hai un campione come punto di riferimento?

“Floyd Mayweather, mi piaceva per la sua abilità difensiva: con i suoi continui movimenti, le sue schivate, mandava quasi sempre a vuoto gli avversari. Nella boxe bisogna saper picchiare, ma secondo me è importante anche non prenderle.”

Nel clou della manifestazione del 1° ottobre, Daniele Scardina (19-0 con 15 KO) affronterà Jurgen Doberstein (26-4-1 con 7 KO) per il vacante titolo intercontinentale WBO dei pesi supermedi, sulla distanza delle dieci riprese. Per lo stesso titolo, ma nella categoria dei pesi leggeri, l’ex campione d’Europa Francesco Patera (23-3 con 8 KO) sfiderà Devis Boschiero (48-6-2 con 22 KO). Il campione d’Italia dei pesi welter Nicholas Esposito (14-0 con 5 KO) difenderà per la prima volta il titolo contro Emanuele Cavallucci (12-3-1 con 4 KO). Anche questa sfida è prevista sui dieci tempi. Infine, saliranno sul ring l’imbattuto peso supergallo Vincenzo La Femina (9-0), l’albanese Reshat Mati (10-0 con 7 KO) e la britannica Sandy Ryan (1-0)