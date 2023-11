Milano, Briatore: "Mi hanno rapinato in centro, città pericolosa"

"Il sindaco Sala dice sempre che va tutto bene, ma non c’è nulla sotto controllo. Milano è una città pericolosa". Queste le parole di Flavio Briatore dopo la rapina subita in pieno centro a Milano. Per fortuna la rapina dell'imprenditore si è conclusa in modo positivo - come ha spiegato lo stesso imprenditore - perchè un capitano della Guardia di finanza che si trovava casualmente in zona e ha assistito alla scena è intervenuto.

"Erano le 11 del mattino, - racconta Briatore - mi trovavo in via Cordusio per un caffè e il mio autista mi stava aspettando fuori", ha spiegato l'imprenditore. A un certo punto, mentre Briatore era ancora all'interno del bar per la sua colazione, l'autista è sceso dall'auto per rispondere a una telefonata e in quei pochi secondi è avvenuta la rapina.