Milano, Bruno Megale nuovo questore: "Lavorare su sicurezza e percezione"

Bruno Megale nuovo questore: "Lavorare su sicurezza e percezione"

"Certamente lavoreremo su quella che è la percezione in questo momento della sicurezza. Vedo che da quello che leggo si avverte un certo clima generale, sebbene il trend criminale sia in decremento e i risultati siano in continua crescita, comunque si avverte una sensazione generale di insicurezza". Lo ha affermato il neo questore di Milano Bruno Megale incontrando la stampa nel giorno di insediamento alla guida di via Fatebenefratelli.

Megale: "A Milano fenomeno di ipermediazione"

"Questo aspetto è dovuto anche al fatto che a Milano c'è un fenomeno di ipermediazione e qualsiasi cosa assume un rilievo internazionale. Cercheremo anche di lavorare meglio sulla comunicazione e sui risultati della polizia di Stato e delle altre forze dell'ordine", ha aggiunto Megale.