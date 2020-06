Milano: buche, proseguono i lavori di rifacimento del manto stradale

"Via Numidia, via Zama, via Larga: proseguono in tutta Milano i lavori di rifacimento del manto stradale. Nel bilancio dello scorso anno avevamo raddoppiato i fondi, poi il Covid-19 ha rallentato un po’ i cantieri ma ora avanti tutta contro le buche", scrive il consigliere comunale Angelo Turco (PD) sulla sua pagina Facebook. Erano state molto aspre le polemiche sulle buche stradali a Milano, con i consiglieri di centrodestra che aveva duramente attaccato l'operato della giunta Sala in merito alla manutenzione delle strade cittadine.