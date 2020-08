Milano, cadavere di un senzatetto allo scalo Farini

Il cadavere di un senzatetto probabilmente di origini cinesi è stato ritrovato ieri dagli agenti della polizia di Stato all'interno di uno stabile abbandonato dello scalo Farini, in via Valtellina, a Milano. Il corpo era in avanzato stato di decomposizione. La polizia e' stata avvertita da un gruppo di senzatetto cinesi che frequenta la zona.