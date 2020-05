Milano, cadavere nel Parco delle Cave

Il cadavere di un uomo di 70 anni e' stato trovato stamattina intono alle 9 in via Fratelli di Dio a Milano, nel laghetto del Parco delle Cave. A chiamare i soccorsi sono stati alcuni frequentatori del parco che si trova alle porte della citta'. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco sommozzatori e i carabinieri della compagnia Porta Magenta. Secondo quanto appreso, si trattava di un anziano con problemi di Alzheimer che era scomparso da qualche giorno e per il quale erano stati pubblicati diversi annunci. In base alla ricostruzione fatta, l'uomo aveva anche problemi motori ed e' caduto nello specchio d'acqua, annegando e perdendo la vita. In passato, avrebbe gia' piu' volte tentato il suicidio.