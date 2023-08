Milano, cade dal monopattino: grave un 26enne

È stato trasportato in codice rosso all'ospedale Niguarda il giovane di 26 anni vittima di un serio infortunio stradale. Le sue condizioni sono gravi, ma non è in pericolo di vita. L'incidente è avvenuto alle 4.45 di questa notte in via Alzaia Naviglio Grande a Milano.

Milano, traumi alla testa e al volto

Il giovane sarebbe caduto accidentalmente mentre viaggiava a bordo di un monopattino elettrico, riportando traumi alla testa e al volto e venendo poi soccorso privo di sensi dal personale del 118.