Milano: camion solo di notte o con i sensori per angoli ciechi

Il consiglio comunale di Milano ha approvato giovedì 4 maggio all'unanimita' l'ordine del giorno presentato da Marco Mazzei, consigliere della Lista Sala, e da altri colleghi della maggioranza con cui si chiede alla giunta di consentire l'accesso di Area B solo ai mezzi pesanti che siano dotati di appositi sensori per rilevare ostacoli nell'angolo cieco, limitando la circolazione nell'area urbana per quelli che ne sono sprovvisti, ad esempio dalle 22 alle 6 del mattino. Si tratta di kit il cui valore di mercato si aggira tra i 500 e i 1000 euro, sottolinea Mazzei, a fronte di un pieno di benzina che per un tir arriva sino a 2000 euro. L'iniziativa ufficiale giunge in risposta agli incidenti mortali a danno di ciclisti e pedoni che si sono consumati di recente sulle strade di Milano, l'ultimo quello che ha coinvolto e ucciso Cristina Scozia il 20 aprile scorso.

L'invito a Sala: approfondimento sugli incroci pericolosi a Milano

"Una sequenza impressionante" a cui dire basta. E infatti il documento invita la giunta di Beppe Sala a fare anche un approfondimento su tutti gli incroci pericolosi, a partire da quelli dove si sono verificati incidenti, come per esempio piazzale Loreto. Quanto alle risorse, l'ordine del giorno prevede di coinvolgere Regione Lombardia e le associazioni di categoria per promuovere un tavolo congiunto di lavoro per la predisposizione di un piano di incentivi per facilitare l'acquisto e l'installazione dei kit. In fatto di tempistiche, invece, l'indicazione che arriva dal consiglio e' che tutti i veicoli pesanti - e non solo quelli di nuova immatricolazione come prevedera' la normativa Ue - si adeguino entro luglio 2024, quando appunto entrera' in vigore la direttiva europea che introdurra' l'obbligo di dotarsi di tecnologie contro l'angolo cieco.

Mazzei: "Camion a Millano, anticipiamo l'Unione europea"

Su questo punto Mazzei ha dovuto incassare l'astensione dei consiglieri di Fratelli d'Italia che, per voce di Marco Bestetti, avevano chiesto di concedere piu' tempo agli operatori per adeguarsi. In ogni caso, c'e' soddisfazione da parte del consigliere e appassionato ciclista che fu padre del provvedimento per la citta' a 30 all'ora: "E' un provvedimento di buon senso e il buon senso ha prevalso - le parole di Mazzei - cosi' anticipiamo l'Unione Europea e confido che le grandi aziende della logistica e dell'edilizia si attivino gia' domani per adeguarsi. La citta' ha bisogno di proteggersi".

Camion a Milano, Censi: "Ordine del giorno utile e necessario"

Di ordine del giorno "utile e necessario" ha parlato l'assessora alla Mobilita' Arianna Censi esprimendo il parere favorevole della giunta e assicurando che "noi faremo tutto cio' che e' possibile e anche di piu' perche' garantire la sicurezza in questa citta' - in particolare per i mezzi grandi in cui ci sono sempre due vittime, colui che muore o viene ferito e colui che investe - in termini di formazione o strumenti tecnici, e' nelle nostre intenzioni e di quelle del sindaco". Pieno l'appoggio di Filippo Barberis, capogruppo del Pd: "Da parte nostra c'e' l'impegno massimo a mettere in campo tutte le soluzioni tecnologiche e viabilistiche per rendere piu' sicura la mobilita' ciclabile e pedonale in citta'".