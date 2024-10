Milano capitale delle Smart City: in testa alla classifica delle città più "intelligenti" d'Italia

Milano continua a dominare la classifica delle città intelligenti d'Italia nel 2024, confermando la sua posizione di leader con una vasta gamma di servizi innovativi e un’ottimizzazione delle risorse. Questo risultato è il frutto di un'analisi dettagliata condotta da City Vision, che ha esaminato ben 30 indicatori suddivisi in sei dimensioni chiave del concetto di smart city: governance, economia, ambiente, qualità della vita, mobilità e comunità. Con questa nuova edizione, emerge chiaramente il forte divario tra le regioni settentrionali e meridionali del paese.

Forte il divario Nord-Sud

La classifica mette in evidenza un persistente gap tra il Nord e il Sud Italia, con le città del Nord Est in testa. Oltre a Milano, sul podio troviamo Credera Rubbiano (Cremona) e Cordovado (Pordenone), seguiti da un elenco di comuni che conferma l’egemonia settentrionale. La prima città non settentrionale, Bagno a Ripoli (Firenze), si colloca solo al 39° posto, mentre Fara San Martino (Chieti) è il primo comune del Sud, ma si trova addirittura al 163° posto. L’analisi delle città capoluogo di provincia non offre un quadro più ottimistico. Nella top 50, solo Teramo (Abruzzo) rappresenta il Sud, mentre la top 10 è completamente dominata da comuni del Nord, tra cui Milano, Treviso e Parma. In un contesto in cui la capitale, Roma, si attesta al 46° posto, si evidenzia la disparità e l’urgenza di un cambiamento.

Sorprese in classifica

Nonostante il divario, la classifica riserva alcune sorprese. Roma, al 46° posto, si trova sopra Bolzano (54°) e diverse città meridionali come Oristano e Caserta, che occupano posizioni ravvicinate tra il 72° e il 77° posto. Questi dati suggeriscono che, sebbene il divario sia significativo, ci sono piccole realtà virtuose nel Sud che meritano attenzione e supporto.

Eccellenza nei Micro-Comuni

City Vision ha anche analizzato le realtà più piccole, premiando i comuni con meno di 2mila abitanti. I più "smart" in questa categoria sono Credera Rubbiano (Lombardia), Piobbico (Marche) e Fara San Martino (Abruzzo). Questi comuni dimostrano che anche le piccole realtà possono sviluppare pratiche innovative e contribuire alla smartness collettiva del paese.

Il rapporto ha premiato anche comuni per le loro buone pratiche. Gualdo Tadino, Cirò Marina, Seregno, Rocca Sinibalda e l’ASL5 di La Spezia hanno ricevuto riconoscimenti per progetti innovativi e inclusivi. Questi esempi sono un faro di speranza e ispirazione per altre città, sottolineando l'importanza della creatività e della collaborazione per affrontare le sfide contemporanee.

Verso un futuro inclusivo

Domenico Lanzilotta, direttore di City Vision, sottolinea che "smart city" non significa solo tecnologia, ma anche mettere al centro la persona. La ricerca è stata progettata per premiare le buone pratiche e stimolare un cambiamento positivo nelle comunità. Michele Pianetta di Prokalos aggiunge che l'obiettivo è promuovere l’innovazione, incoraggiando i comuni a "prendere spunto dai migliori".